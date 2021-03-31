В Анкаре возмущены внезапным сближением США и Греции

Анкара, 31 марта. Появившиеся между отдельными членами НАТО противоречия организации становится все сложнее скрывать. Наиболее серьезные разногласия наметились между Грецией и Турцией.

Турецкое руководство обратило внимание, что Вашингтон все больше сближается с Афинами и отдаляется от Анкары. Не так давно американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower зашел в порт на греческом острове Крит. На борт корабля прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который успел провести телефонную беседу с президентом США Джо Байденом.

Американский лидер в ходе разговора заявил, что прибытие корабля ВМС США в греческий порт следует рассматривать как «помощь и поддержку» Афинам. Кроме того, Байден поздравил греков с 200-летием освобождения от турецкого владычества.

Турецкие СМИ обрушились с критикой на американского президента, заявив, что это заявление в Анкаре расценивают как «откровенные шаги администрации Байдена по осложнению американо-турецких отношений».

В Турции напомнили, что глава Госдепа США Энтони Блинкен четко дал понять, что Белый дом не готов снять санкции в отношении Анкары, введенные в связи с закупкой последней российских комплексов С-400. Также в Турции указали, что Вашингтон попытался одернуть Анкару в связи с ее выходом из Конвенции по защите прав женщин.

Американцы уже не пытаются скрыть, что в их понимании партнерство в формате НАТО - исключительно следование других стран интересам США.

Ранее советник президента Турции по вопросам безопасности и зарубежной политики в эфире CNN Turk выразил сожаление в связи с тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп не победил на выборах в 2020 году. По словам советника турецкого президента, Турция при Трампе точно приобрела бы истребители F-35. Однако Анкара заплатила за F-35, а в ответ получила лишь санкции из-за приобретения С-400.

Как сообщалось ранее, США беспокоятся из-за популярности эффективных комплексов С-400, поэтому Вашингтон готов идти на любые методы борьбы.