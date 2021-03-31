Депутаты Белоруссии ужесточат ответственность журналистов за освещение протестов

Минск, 31 марта. Освещающих незаконные акции журналистов планируют приравнять к участникам этих акций в Белоруссии. Депутаты готовят соответствующие поправки в закон о СМИ.

Если мероприятие не разрешено по закону, то присутствующий на нем журналист становится участником несанкционированной акции, отметил глава общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

Зачастую мероприятия проводятся для того, чтобы они попали в СМИ, сказал он. Давыдько призвал белорусов быть лояльными государству и соблюдать законы в стране.