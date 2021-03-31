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Ветеринары Новосибирска прооперировали неспособную отложить яйца змею

Ветеринары Новосибирска прооперировали неспособную отложить яйца змею

Новосибирск, 31 марта. Ветеринары из Новосибирска решились на проведение операции крошечному питону, которые самостоятельно не мог отложить яйца.

Об операции стало известно из сети — ветеринары Новосибирска сообщили о случае на странице клиники в социальной сети. Хозяева маисового питона обратились к врачам, так как не могли найти способ помочь четырехмесячной змейке. Она не могла отложить яйца, даже попытки массажа с целью продвинуть застрявшее яйцо не увенчались успехом.

Врачи-ветеринары Алина Сиверина и Виктория Толмачева решились удалить матку вместе с причиной страданий пресмыкающегося. Подобные операции не имеют широкого распространения и редко встречаются в ветеринарной практике. Однако вмешательство врачей оказалось успешным: змея реабилитирована, чувствует себя хорошо, через пару дней она смогла уже самостоятельно питаться.

Ранее сообщалось, что в Индии удалось снять на видео уникальную двухголовую гадюку. Необычные кадры были сделаны в центральной части Индии, в штате Махараштра. Длина змеи составляет всего 11 сантиметров.

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