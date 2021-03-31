Эстонский политик обвинил украинцев в русификации страны

Таллин, 31 марта. Украинские трудовые мигранты являются ответственными за русификацию Эстонии, заявил советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк.

Он также сравнил республику с российской Мордовией. Свою статью эстонский политик обнародовал в национал-консервативном издании Uued Uudised. Помимо этого, он добавил, что в последнее время граждане Украины все чаще стали приезжать на заработки в Эстонию, предпочитая трудиться в строительной сфере.

Он заявил, что трудовые мигранты из Украины чаще всего общаются с начальством на русском языке, что отрицательно сказывается на межнациональных отношениях в стране.

«Именно таким образом мы делаем общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду, русскими», — подчеркнул эстонский политик.

Ранее сообщалось, что эстонские компании и работодатели ищут способы уволить тех сотрудников, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса. Трудовая инспекция государства заявила, что работодатели могут расторгнуть контракты с непривитыми работниками, потому что они представляют угрозу для здоровья и жизни общества.