Климатолог Киселев объяснил, почему важна адаптация к изменениям климата

В минувшем году в России была зафиксирована рекордная температурная аномалия. Среднегодовой показатель столбика термометра оказался выше норматива на 3,2 градуса.

Оказалось, что и скорость потепления в России существенно превосходит среднюю по планете. О том, какие последствия влечет за собой потепление климата, корреспондент ФАН поговорил с климатологом и ведущим научным сотрудников Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андреем Киселевым.

По его словам, главная опасность климатических изменений в глобальном масштабе — подъем уровня воды в мировом океане. В первую очередь последствия касаются небольших островных государств, которые рискуют быть затопленными. Под проблему попадают и территории с прибрежными зонами — Венеция, Нидерланды, Санкт-Петербург в частности. По некоторым прогнозам, к концу века уровень воды поднимется на метр.

«Что же касается России, то главная опасность — таяние многолетней мерзлоты. Две трети территории страны расположены в этой зоне, и потепление уже приводит и будет приводить к крайне неблагоприятным последствиям», — рассказал специалист.

Дело в том, что созданная в прошлом инфраструктура (здания, сооружения) была возведена без учета происходящих сегодня явлений. Это создает дополнительное напряжение и приводит к частым авариям. Ущерб наносится и линейным объектам: трубопроводам, линиям электропередач, шоссе.

Андрей Киселев упоминает и о проблеме иного рода. В вечной мерзлоте содержится определенное количество парниковых газов, которые стимулируют современные изменения климата.

«В первую очередь это углекислый газ и метан. Они высвобождаются из оттаявшего грунта и поступают в атмосферу, тем самым усиливая уже имеющийся парниковый эффект», — уточняет эксперт.

Климатические изменения — проблема не последних десятилетий, конечно. Однако в последний век они продвигаются беспрецедентно быстрыми темпами. Отчасти это приводит и к тому, что большая часть земной фауны не успевает приспособиться к переменам, а следствием становится ущерб популяции.

Напряженная тенденция, однако, не отменяет выхода из ситуации. И кроется он в способности долгоиграющей адаптации человечества к происходящим изменениям.

«Быстро решить проблему не удастся. И нужно научиться жить в тех условиях, которые будут создаваться в ближайшие десятилетия», — говорит климатолог.

В заключении Киселев указал на Парижское соглашение 2015 года, принятое по итогам Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В него впервые был внесен пункт об адаптации к глобальным изменениям.

В России регулярно обсуждается вопрос развития климатических стратегий. Недавно ФАН писал о том, что Правительство России обсудило развитие низкоуглеродной экономики.