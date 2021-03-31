Президент России рассказал, как бизнес может повысить зарплаты сотрудникам

Москва, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, каким образом бизнесмены страны могут увеличить заработные платы своих сотрудников.

Бизнес может направить на повышение зарплат те денежные средства, которые освобождаются у отечественных компаний благодаря налоговым льготам. Именно на такое поведение предпринимателей рассчитывают власти, как стало известно из слов главы государства.

«Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы», — добавил Владимир Путин.

Ситуацию на отечественном рынке труда российский лидер оценил на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-23 годы.

Глава государства ранее рекомендовал защитить минимальный доход граждан России от списания по долгам. Принять проекты соответствующих федеральных законов Госдуме и кабмину необходимо в период весенней сессии 2021 года.