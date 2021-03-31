IT-компании получат еще одну льготу по пенсионным взносам

Москва, 31 марта. Минтруд России предложил законопроект, по которому IT-компании получат постоянную льготу по тарифу на страховые взносы обязательного пенсионного страхования.

Это не первое снижение тарифа для сферы информационных технологий. С 2011 года для этой отрасли были приняты послабления: фирмам давали право платить за пенсионное страхование работников по пониженным расценкам. Тогда они составляли 8%, а теперь могут опуститься до 6%. Такие данные указаны в материале издания «Солидарность».

Образовавшийся разрыв покроют из федерального бюджета. По оценкам, трансферы для Пенсионного фонда России составят 5,99 миллиарда рублей в 2021 году, 6,4 миллиарда — в 2022 году и 6,84 миллиарда — в 2023-м.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков остался недоволен реформой, считая, что она противоречит Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы.

ФНПР ранее также предлагала сохранить повышенные размеры пособий по безработице, поскольку ситуация на рынке труда остается непростой.