Путин назвал срок восстановления российского рынка труда

Москва, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке труда страны.

К концу текущего года показатели должны восстановиться до уровня двухлетней давности, поставил задачу перед кабмином российский президент.

«Мы с правительством это постоянно обсуждаем», — добавил российский лидер.

Владимир Путин заявил, что правительство должно оказать поддержку тем предпринимателям, которые трудоустроят оставшихся без работы в прошлом году граждан.

Президент России ранее рекомендовал разработать и принять поправки, которые позволят защитить от взысканий по долгам минимальный доход граждан страны. Принять соответствующие законопроекты должны Государственная дума совместно с правительством.