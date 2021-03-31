Матвиенко указала на заинтересованность Киева в обострении обстановки вокруг Донбасса

Москва, 31 марта. Украина заинтересована в дальнейшем обострении ситуации вокруг Донбасса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Киевские власти одновременно с этим пытаются искусственно поддерживать миф о «российской агрессии». Среди интересов официального Киева находится не мирное решение проблемы, а дальнейшее поддержание напряженной обстановки вокруг Донбасса, выразила уверенность спикер Совфеда.

«Они заинтересованы и дальне поддерживать напряжение вокруг Донбасса», — заявила она.

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти по пути мирного урегулирования на юго-востоке страны, добавила Матвиенко при общении с журналистами.

В Донецке ранее рассказали о возможных путях наступления ВСУ в Донбассе.