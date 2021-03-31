Москва, 31 марта. Подготовленные и вооруженные радикалы из запрещенной в России экстремистской организации«Правый сектор»1 прибыли в Донбасс для совершения провокаций.

Первое выступление украинских националистов в Донбассе в 2014 году можно считать неудачным, поскольку одной ненависти к ДНР и ЛНР недостаточно. Портал Life сообщил, что за первый год войны от общего числа националистов, участвовавших в боях, в живых осталось не более десятой части. Они несли потери не только в боях с ополченцами, но и в перестрелках с бойцами ВСУ и даже друг с другом.

За семь лет уроки поражений были отчасти усвоены, а потому боевики запрещенного в РФ «Правого сектора» прошли обучение и снова прибыли в Донбасс. В 2014 году именно они развязали войну, когда военные отказывались стрелять по гражданскому населению. Источник Life в ЛНР предположил, что радикалы займутся тем же самым и попытаются спровоцировать масштабные боевые действия.

О том, что Киев готовится к войне в Донбассе, корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в Центре общественных связей МВД Луганской Народной Республики. Тревожным признаком выглядит передача подразделений Государственной службы по ЧС Украины, дислоцированных в зоне ООС, в подчинение военному командованию.

1 Организация запрещена на территории РФ.