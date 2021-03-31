Шотландский дальнобойщик попался на удочку борцов с педофилами

Эдинбург, 31 марта. Дальнобойщика из Шотландии поймали на разговоре с «12-летней девочкой» из чата знакомств. Адресатом непристойных СМС оказался участник группы по борьбе с педофилами.

Водитель большегруза из Шотландии Крейг Э. завязал разговор с пользовательницей приложения для обмена сообщениями Meet Me. Когда виртуальная собеседница заявила, что ей 12 лет, мужчина не прекратил общение, а продолжил его, посылая ей мерзкие СМС довольно похабного содержания. «Девочка» оказалась подставной, а 51-летнего дальнобойщика скоро арестовали, сообщает Daily Mail.

По информации сотрудников полиции, Крейг Э. уже имел ряд судимостей за сексуальные преступления. Отмечается, что возраст его собеседницы в Сети мужчину нисколько не смутил, и он с радостью продолжил с ней болтать. Затем шотландец и вовсе перевел разговор на секс, не подозревая, что он разговаривает с членом группы борьбы с педофилами. Такие сообщества созданы для того, чтобы разоблачить взрослых, пытающихся познакомиться с детьми для удовлетворения своих развратных желаний.

Выяснилось, что дальнобойщик отправил «юной Теа» целую вереницу развратных сообщений, а потом послал откровенную картинку. Бдительные борцы с сексуальными преступлениями в отношении детей пришли за злоумышленником прямо в его дом в Ньюмейнсе (графство Ланаркшир) и транслировали этот процесс в прямом эфире через Facebook. Супруга водителя-педофила расплакалась, узнав, почему группа посещала их жилище.

Впоследствии Крейг Э. предстал перед судом шерифа Гамильтона, где признался, что отправлял послания и изображения непристойного содержания в период с марта по май 2020 года. Шотландец был заключен в тюрьму на 24 месяца и помещен в реестр сексуальных преступников на следующие десять лет.