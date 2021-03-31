Актер Сергей Жигунов показал супругу Викторию с домашним питомцем

Москва, 31 марта. Заслуженный артист России, 58-летний актер Сергей Жигунов рассказал в своем Instagram-аккаунте, какую фамилию выбрал домашнему любимцу — собачке по имени Степан.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов показал поклонниками исполненное нежности и заботы фото, на котором супруга актера Виктория Ворожбит прижимает к груди Степана. Собачка с грустью в глазах смотрит куда-то вдаль. На макушке Степана можно увидеть очаровательный хохолок, перетянутый резиночкой — элемент, делающий лучшего друга человека еще более умилительным.

«Мы думаем, что фамилия Степана — Бублик», — подписал снимок хозяин аккаунта.

Поклонники оценили уютный снимок, уделив особое внимание четвероногому герою кадра. Один из поклонников поинтересовался, к какой породе принадлежит Степан, на что Жигунов в шутку ответил: «Снежный барс».

Сергей Жигунов активно ведет свой Instagram-аккаунт, делясь с поклонниками радостными моментами жизни. На днях актер заявил, что у него украли фотографии с церемонии бракосочетания с Викторией Ворожбит. Жигунов и Ворожбит связали себя узами брака в конце марта, пишет "Вечерняя Москва".