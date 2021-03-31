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Судан

Суданские полицейские ликвидировали торговавшую людьми преступную сеть

Суданские полицейские ликвидировали торговавшую людьми преступную сеть

Хартум, 31 марта. Суданские полицейские освободили 27 девушек разных национальностей из соседних стран, которых удерживали торговцы людьми в восточном штате Гедареф.

Генерал-майор Кампал Хуссейн Кампал разъяснил, что правоохранители ликвидировали сеть контрабандистов, активно покупавших и продававших граждан в Судане. По его словам, освобождение иностранок знаменует прогресс в борьбе с трансграничной преступностью.

Банды торговцев людьми в течение многих лет контролируют судано-эфиопско-эритрейскую границу и активно захватывают мигрантов, желающих попасть в Европу, чтобы потребовать выкуп у родственников. Подполковник Ходер Бабикер уточнил, что полицейские арестовали четверых контрабандистов, которые, в соответствии с национальным законодательством, ответят в суде за содеянное.

Накануне комитет по защите прав человека в Судане отметил, что пострадавшие нуждаются в особой социальной и психологической адаптации. При этом в феврале полицейские освободили 21 эфиопа, которых захватили торговцы людьми в восточном штате Гедареф.

Людей нашли в машине. Контрабандисты прятали 10 женщин и 11 мужчин. Водителя и еще двоих преступников арестовали. Возбудили уголовное дело.

Заместитель министра юстиции и председатель Национального комитета по борьбе с торговлей людьми Маулана Сихам Осман сообщала, что выяснила условия жизни 156 граждан, которых спасли от контрабандистов. По ее словам, в основном крадут женщин и несовершеннолетних девочек.

«Торговля людьми — одно из самых страшных и опасных преступлений, связанных с правами человека. Эксплуатация неприемлема. Важно удвоить усилия по сдерживанию торговцев людьми в дополнение к необходимости защитить жертв и обеспечить безопасность приютов», — подчеркнула Маулана Сихам Осман.

В начале февраля министр внутренних дел Изз Ад-Дин Аль-Шейх высоко оценил роль регионального центра по борьбе с торговлей людьми в решении проблем незаконной иммиграции.

По его словам, ведомство хочет сотрудничать и координировать действия с организацией. Обмен информацией поможет подготовиться к соответствующим спецоперациям. Кроме того, МВД запустило учебные программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации офицеров.

Руководитель центра отметил, что заинтересован помогать жертвам нелегальной иммиграции и торговли людьми, а также содействовать полицейским в поддержке пострадавших.

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