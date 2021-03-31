Суданские полицейские ликвидировали торговавшую людьми преступную сеть

Хартум, 31 марта. Суданские полицейские освободили 27 девушек разных национальностей из соседних стран, которых удерживали торговцы людьми в восточном штате Гедареф.

Генерал-майор Кампал Хуссейн Кампал разъяснил, что правоохранители ликвидировали сеть контрабандистов, активно покупавших и продававших граждан в Судане. По его словам, освобождение иностранок знаменует прогресс в борьбе с трансграничной преступностью.

Банды торговцев людьми в течение многих лет контролируют судано-эфиопско-эритрейскую границу и активно захватывают мигрантов, желающих попасть в Европу, чтобы потребовать выкуп у родственников. Подполковник Ходер Бабикер уточнил, что полицейские арестовали четверых контрабандистов, которые, в соответствии с национальным законодательством, ответят в суде за содеянное.

Накануне комитет по защите прав человека в Судане отметил, что пострадавшие нуждаются в особой социальной и психологической адаптации. При этом в феврале полицейские освободили 21 эфиопа, которых захватили торговцы людьми в восточном штате Гедареф.

Людей нашли в машине. Контрабандисты прятали 10 женщин и 11 мужчин. Водителя и еще двоих преступников арестовали. Возбудили уголовное дело.

Заместитель министра юстиции и председатель Национального комитета по борьбе с торговлей людьми Маулана Сихам Осман сообщала, что выяснила условия жизни 156 граждан, которых спасли от контрабандистов. По ее словам, в основном крадут женщин и несовершеннолетних девочек.

«Торговля людьми — одно из самых страшных и опасных преступлений, связанных с правами человека. Эксплуатация неприемлема. Важно удвоить усилия по сдерживанию торговцев людьми в дополнение к необходимости защитить жертв и обеспечить безопасность приютов», — подчеркнула Маулана Сихам Осман.

В начале февраля министр внутренних дел Изз Ад-Дин Аль-Шейх высоко оценил роль регионального центра по борьбе с торговлей людьми в решении проблем незаконной иммиграции.

По его словам, ведомство хочет сотрудничать и координировать действия с организацией. Обмен информацией поможет подготовиться к соответствующим спецоперациям. Кроме того, МВД запустило учебные программы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации офицеров.

Руководитель центра отметил, что заинтересован помогать жертвам нелегальной иммиграции и торговли людьми, а также содействовать полицейским в поддержке пострадавших.