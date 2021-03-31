Курск, 31 марта. В конце февраля в социальных сетях жители региона подняли проблему состояния школьных туалетов: во многих общеобразовательных учреждениях отсутствовали кабинки и перегородки. Губернатором Курской области Романом Старовойтом была проведена проверка, после которой он принял решение начать благоустройство санузлов для школьников. Подробнее об этом в беседе с ФАН рассказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

«В соответствии с абзацем второго пункта 2.4.11. Санитарных правил СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28/09/2020 № 28 и введенных в действие с 01.01.2021, туалеты должны оборудоваться умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Также, для мальчиков дополнительно должны быть установлены писсуары, оборудованные перегородками», — рассказывает она.

Она отметила, что проверки соблюдения санитарных норм на объектах образования осуществляются территориальными органами Роспотребнадзора.



«В целях приведения санитарных узлов в общеобразовательных учреждений Курской области в соответствие с СП 2.4.3648-20, с учетом социальной значимости вопроса, обсуждаемого в социальных сетях, по поручению губернатора Курской области была инициирована масштабная общерегиональная работа по установке кабинок с дверями в санузлах в школах Курской области», — пояснила собеседница Федерального агентства новостей.

По ее словам, всего на территории Курской области благоустройству, а именно установке кабинок и перегородок, подлежали туалеты в 144 общеобразовательных учреждениях в 27 муниципалитетах региона. Она добавила, что на 29 марта была завершена работа в 104 школах, что составляет 72,22% от общего объема.

Помимо этого, в двух школах (1,38% от общего количества) выполнить благоустройство кабинок не предоставляется возможным ранее 4 апреля по причине срыва подрядчиком сроков поставки материалов.

Собеседница ФАН объяснила, что в семи школах (4,86% от общего количества) выполнить благоустройство кабинок без проведения капитального ремонта (реконструкции) санузлов не представляется возможным, в связи с чем инициирована разработка ПСД по данным объекта, планируемый срок проведения работ — до 1 сентября 2021 года.

«Всего на цели благоустройства санузлов на отчетную дату направлено более 9,3 миллионов рублей из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. Иные индивидуальные мероприятия благоустройства санузлов планируются и осуществляются руководством образовательных организаций самостоятельно», — заключила Наталья Пархоменко.

Ранее ФАН сообщал, что общественник Роман Алехин активно занялся проблемой «школьных туалетов» в Курской области. По его словам, власти региона моментально отозвались на жалобы родителей и решили, как можно быстрее закрыть этот вопрос.