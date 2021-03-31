Жириновский рассказал, что произойдет после наступления ВСУ в Донбассе

Москва, 31 марта. Наступление ВСУ в Донбассе может стать началом реального движения в сторону создания Новороссии. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Верховная рада Украины приняла документ, в котором Киев требует от России «немедленно прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня в Донбассе». Украинский парламент упрямо игнорирует тот факт, что Россия не является стороной конфликта, о чем неоднократно заявлял МИД РФ.

В последние несколько недель ситуация в Донбассе продолжает обостряться. Средства массовой информации сообщают, что Киев стягивает силы и технику к линии соприкосновения сторон.

В Москве по этому поводу выражают серьезную озабоченность. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Киев действует провокационно, что негативно сказывается на ситуации в Донбассе.

Происходящее в Донбассе оценил в беседе с журналистами «ПолитЭксперта» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Я уже говорил, что не будь на Украине Майдана и слабого президента Януковича, который не смог защитить страну от переворота, не возникни в Крыму угрозы русскому населению, Крым так и оставался бы частью Украины, а русские там бы мучались. Как в пословице: нет худа без добра», — заявил политик.

Жириновский добавил, что ситуацию в Донбассе следует оценивать с той же точки зрения.

«Если Киев начнет наступление, если там начнется большая война, Россия в стороне стоять не будет. Мы раздолбаем всю украинскую армию. И при таком сценарии начнется реальное движение в сторону создания Новороссии», — подчеркнул Жириновский.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.