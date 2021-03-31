Масштабный ремонт: в Саратове обновят сотни тротуаров на 300 млн рублей

Саратов, 31 марта. В исторической части города начинается очередной этап масштабного обновления тротуаров. Бюджет работ составляет 300 миллионов рублей, за счет которых будут отремонтированы сотни проблемных участков. Получить финансирование помог спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Даже не верится, что тротуары действительно сделают. У нас исторический центр такой красивый, а тротуар выглядит так, словно его долго и мучительно бомбили. Очень важно, чтобы все было сделано качественно, для чего нужны хорошие строительные материалы. Потому что с автомобильными дорогами так: летом делаем, а следующей весной покрытие сходит вместе со снегом», — рассказал корреспонденту ФАН дворник Андрей Колпаков.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета Саратова увеличился почти до 400 млн рублей. Наиболее крупная часть средств пойдет на нужды комитета по строительству и инженерной защите.