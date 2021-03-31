Генетики раскрыли секрет «морозоустойчивости» якутских коров

Москва, 31 марта. Способность адаптироваться к экстремальному холоду у якутских коров наблюдается благодаря генетической особенности, заявили ученые.

Якутская корова способна переносить морозы от −40 градусов и ниже, а область ее обитания приходится на северные широты и Заполярье. Ученые под руководством Дениса Ларкина из Королевского ветеринарного колледжа определили, что же помогает животным выживать в таких условиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution. Геном якутской коровы содержит генетические варианты, которые имеются у африканских и азиатских пород. Вероятнее всего, это связано с селекцией, целью которой является получение большего количества молока и мяса. Это помогло коровам адаптироваться к низким температурам.

Также была обнаружена особенность генетики, в связи с которой якутская порода входит в оцепенение на холоде и остается стойкой к морозу. Денис Ларкин сообщил, что основной вывод исследования состоит в понимании того, что конвергентная эволюция на нуклеотидном уровне происходит и у пород животных, созданных человеком. Ученые надеются, что это поможет в выведении новых пород.

Ранее сообщалось, что ученые из Якутска выяснили, как можно хранить кефир без изменения вкусовых качеств. В основе разработки — травы, произрастающие в условиях вечной мерзлоты.