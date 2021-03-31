Миро встала на защиту Тутберидзе после скандала с «избиением» фигуристок

Москва, 31 марта. После триумфа российских фигуристок на чемпионате в Стокгольме тренера Этери Тутберидзе стали обвинять в избиении воспитанниц. На ее защиту встала блогер Лена Миро.

Невольно кампанию против тренера начала российская фигуристка, выступающая в парных катаниях, Екатерина Боброва. Причем спортсменка не является ученицей Тутберидзе, но в СМИ стала рассуждать о ее методах. В интервью она заявила, что заслуженный тренер могла унижать своих подопечных «во благо».

«Меня тоже в детстве били — мама не горюй! Мне страшно было приходить на тренировки». Этери ее била? Нет. О ком говорит тогда Боброва? Она рассуждает в принципе о системе», — написала Миро в ЖЖ.

Фигуристка заявила, что чемпионство может достаться как следствие унижений. При внимательном прочтении Миро не смогла найти имена тех, кто подвергал насилию и агрессии Боброву. Весь этот шум вокруг личности Тутберидзе возмущает блогера. Она уверена, что все дело — в зависти к успехам воспитанниц талантливого тренера.

Недавно в Сети возник еще один скандал вокруг Тутберидзе из-за ироничного высказывания супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — продюсер Яны Рудковской. На защиту заслуженного тренера встал директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, оскорбив Рудковскую, сообщает RT.

В этом году российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию. Зрителям было крайне любопытно наблюдать за соперничеством двух крупных тренерских школ — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В итоге победила первая: ее подопечная Анна Щербакова выиграла золото, а Александра Трусова заняла третье место.