Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук переехала с мужем в деревню

Москва, 31 марта. Известная певица и телеведущая Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков решили отдохнуть от городской суеты в деревне. Звезда показала совместное фото.

Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала подписчикам в Instagram о переменах в семейной жизни: Ковальчук отметила, что они с Чумаковым приняли решение переехать в деревню. Звезда добавила, что дом за чертой города имеет некоторые преимущества перед проживанием в "каменных джунглях".

«Теперь куры и яйца свои», — уточнила певица.

Ковальчук сопроводила свой пост фотографией, на которой позирует с Чумаковым на фоне деревенского пейзажа: певица нежно положила голову на мужественное плечо возлюбленного, а на заднем плане можно разглядеть здание сельскохозяйственного назначения. Исполнительница предстала перед фолловерами в серой кофте и бейсболке, Чумаков — в синей олимпийке.

Юлия Ковальчук ранее рассказала поклонникам, как можно "омолодиться" при помощи дочери и разноцветных стикеров. Этот способ певица показала на видеоролике, который сняла во время отдыха.