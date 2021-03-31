В Токио одобрили продление условий соглашения о содержании военных баз США

Токио, 31 марта. Япония продлила на год соглашения, касающиеся условий распределения расходов на содержание военных баз США на территории государства.

Соответствующее решение приняли в Верхней палате парламента Японии в среду путем голосования. Отметим, ранее соглашение, о котором идет речь, было одобрено ключевой нижней палатой парламента страны.

Согласно информации местных СМИ, на протяжении года Токио и Вашингтон также рассматривают возможность о компромиссе в вопросах распределения расходов на содержание военных объектов США после 2022 года. В 2021 году Япония потратит на них 201,7 млрд иен (около 1,9 млрд долларов). Страна восходящего солнца оплачивает все коммунальные платежи, связанные с указанными объектами, и обеспечивает заработную плату для персонала на местах.

Ранее стало известно, что Япония разрешила береговой охране открывать огонь по иностранным кораблям. Это связано с противостоянием Пекина и Вашингтона в Южно-Китайском море.