Внучка Гурченко под ручку с Шаляпиным разозлила близких артистки в день памяти

В день памяти Людмилы Гурченко на Новодевичьем кладбище собрались близкие и друзья артистки. Почтить память Людмилы Марковны пришла и ее единственная внучка — Елена Королева. Однако на кладбище она пожаловала в сопровождении Прохора Шаляпина, чем вызвала удивление не только вдовца Сергея Сенина, но и всего близкого окружения артистки. Продюсер Андрей Загорский рассказал ФАН, что внучка Гурченко и Шаляпин пожаловали на мероприятие ради пиара и превратили его в цирк.

Загорский отметил, что у Елены никогда не было теплых отношений с бабушкой, а после ее смерти вдовец Сенин не стал поддерживать общение с внучкой. Королева появилась на Новодевичьем кладбище второй раз и, как сообщила ее пиар-директор, пришла она ради поклонников Гурченко, рассказал продюсер.

Кроме того, пропиариться на имени Гурченко решил и Шаляпин — мероприятие закончилось тем, что певец раздавал интервью журналистам, заявил Загорский.

«Впервые за 10 лет появилась внучка Людмилы Марковны Лена под ручку с Прохором Шаляпиным. Он решил получить очередную порцию хайпа. Все СМИ устремили свое внимание на Прохора, он направо-налево раздавал интервью. Леночка, которая дважды приходила на кладбище, стала из себя строить заботливую внучку. Ее пиар-директор подходила к поклонникам творчества Гурченко и просила, чтобы Лена с ними сфотографировалась, ведь она специально пришла ради поклонников», — рассказал Загорский, который присутствовал на мероприятии.

Продюсер отметил, что поведение Королевой и Шаляпина разозлило других гостей, которые пришли почтить память Гурченко. Сергей Сенин покинул мероприятие сразу же, как появилась парочка, подчеркнул собеседник ФАН.

Напомним, в феврале 2011 года Людмила Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Ее экстренно госпитализировали и прооперировали. В начале марта артистку выписали из больницы, но 30 марта ее самочувствие ухудшилось из-за тромбоэмболии легочной артерии. Прибывшая скорая не смогла реанимировать артистку, врачи констатировали смерть. Похоронили Гурченко 2 апреля на Новодевичьем кладбище, хотя сама актриса при жизни просила положить ее рядом с родителями и единственным внуком на Ваганьковском кладбище.

Ранее ведущая Алена Жигалова вызвала бурю возмущения в Сети, решив оригинально почтить память скончавшейся 10 лет назад актрисы Людмилы Гурченко. Она опубликовала обложку журнала «Тайны звезд», вышедшего в день похорон актрисы. На обложке крупным планом изображена фотография мертвой Гурченко в гробу.