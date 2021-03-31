Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

Москва, 31 марта. Очередная порция критики досталась певице Маниже и ее композиции «Русская женщина». На этот раз с негодованием выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик официально поручила запросить информацию о том, как проходили выборы участника и композиции на национальном отборе для песенного конкурса «Евровидение».

Матвиенко посоветовала всем россиянам ознакомиться с текстом песни «Русская женщина». На заседании Совфеда она заявила, что не поняла смысл композиции.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Певица Манижа выиграла отбор на Первом канале, набрав наибольшее количество голосов зрителей. Артистка должна представлять страну на конкурсе, который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Представитель от России будет выступать в первом полуфинале, который пройдет 18 мая.