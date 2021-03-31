Аналитики о ценах на нефть: Рынок в ожидании решения ОПЕК+

Нефтяной рынок находится в ожидании заседания ОПЕК+, который пройдет 1 апреля. Принятое альянсом решение определит дальнейшее движение цен на черное золото, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, рынок нефти в ожидании встречи ОПЕК+, которая пройдет 1 апреля. Поэтому цена не сильно меняется. Сейчас ее стоимость на уровне 64,70. С каждым днем колебаний все меньше.

«Цены держатся молодцом. На достаточно высоком уровне. И рынок докладывает, что ОПЕК+ совершенно точно не будет увеличивать добычу. Сейчас вопрос стоит в том, продлят ли решение на месяц или на два. Есть информация, что Саудовская Аравия склоняется к двум месяцам. Технический комитет ОПЕК накануне выразил опасения насчет восстановления спроса. И лишний раз будет подталкивать к соответствующему решению», — пояснили эксперты.

Эксперты отмечают, что необходимо дождаться заседания ОПЕК+, это определит дальнейшее ценовое движение нефти. Если сделка будет продлена, то лишние запасы нефти уйду с мирового рынка к концу второго квартала.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль вновь укрепляется. В данный момент он торгуется на отметке 75,60. Постепенная динамика плавного укрепления рубля подтверждается.

«Сегодня в поддержку рубля может выступить аукцион Минфина. Но пока остается в диапазоне 75–76 рублей за доллар. Фактически ситуация с рублем в паре с доллара стоит на месте», — заключили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.