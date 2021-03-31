Онищенко рассказал ФАН о первой в мире вакцине от COVID-19 для животных

Депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов Геннадий Онищенко в интервью ФАН рассказал, с какой целью отечественные ученые создали вакцину от COVID-19 для животных. По его словам, коронавирус является зооантропонозной инфекцией.

Первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. Об этом сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

«Вакцина против коронавирусной инфекции плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — сказал он.

По его словам, уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных. Савенков отметил, что итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Интерес к российской разработке проявляют другие страны, в том числе Греция, Польша, Австрия, а также США, Канада и Сингапур. Вакцина имеет особую значимость, так как, по данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19.

Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил новость о создании в России новой вакцины от коронавируса. Он заявил, что в стране уже давно прививают животных от различных вирусов.

«Сегодня в России проходит вакцинация сельскохозяйственных животных. Например, мы прививаем их от сибирской язвы. Есть и другие вакцины, которыми прививаются домашние животные — собаки и кошки. Почему была сделана вакцина от коронавируса? Потому что и кошки, и собаки в природном очаге инфекции являются естественным природным резервуаром. Вышло уже достаточно публикаций на тему того, что человек, который болеет коронавирусом, может заразить своих домашних питомцев», — сказал собеседник ФАН.

Онищенко заявил, что коронавирус является зооантропонозной инфекцией, которая, преодолевая межвидовой барьер, может передаваться от животного человеку. Поэтому создание в России вакцины поможет миру в борьбе с коронавирусом.

«Создание такой вакцины — своевременно и необходимо. В ней есть смысл, поскольку коронавирус — зооантропонозная инфекция, которая хранится в природе, в популяции млекопитающих, перепончатокрылых и так далее. Периодически преодолевая межвидовой барьер, уходит на человеческую популяцию. Создание в России вакцины от коронавируса для животных — успех, который говорит о том, что в этом плане в нашей стране есть достаточно хороший опыт», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала причины появления новых штаммов коронавируса.