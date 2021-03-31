Стремление руководства учебных заведений получать гранты и быть в тренде становится причиной самых разных шагов. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что на территории университета Уинчестера в Англии установлен первый в мире памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг.

«Когда руководство учебного заведения хочет получать гранты, благотворительные вливания, быть в тренде культуры и бизнеса, оно выставляет на своей территории определенные символы. Университетские сообщества всегда падки на такие вещи. К примеру, в США вы можете увидеть главный рассадник современного радикального феминизма, дискриминации белых мужчин», — сообщил специалист.

Николай Григорьев отметил, какое значение в мире приобрела фигура шведской экоактивистки и как это произошло.

«В рамках определенных общественных настроений, царящих на Западе, вроде политкорректности, Грета Тунберг стала знаменем, под которым выстраиваются не только политические, но и крупнейшие экономические силы. Усилиями очень серьезных людей Грета Тунберг раскручена до уровня всемирно известной личности. Если спросить у старшеклассника, кто такой Эрнест Резерфорд или Нильс Бор, то вам, скорее всего, ничего не смогут ответить. А вот эту девушку знают все. Ее образ был возведен СМИ в ранг икон стиля в области экологии. Закончила она школу или нет, есть у нее определенные заболевания или нет, уже мало кому интересно», — пояснил собеседник ФАН.

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