Условия работы журналистов на конференции клуба «Валдай» обеспокоили Лаврова

Москва, 31 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Ближневосточной конференции клуба «Валдай» выразил обеспокоенность в связи с условиями работы журналистов.

Российский дипломат обратил внимание, что сотрудники информационных агентств все время стоят на ногах. Он предложил организаторам вынести для журналистов стулья.

«Может, коллегам стульчики принести?» — сказал он.

Ранее стало известно, что Лавров выразил готовность российской стороны приступить к обсуждению проведения саммита «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН. Дипломат отметил, что Кремль готов предпринять соответствующие меры в случае желания Белого дома. В январе прошлого года президент России Владимир Путин уже предлагал организовать переговорный процесс в таком формате.