МИД России дополнительно объявит об ответе на высылку дипломатов из Италии

Москва, 31 марта. МИД России выражает сожаление по поводу высылки российских дипломатов из Италии, об ответных шагах будет объявлено отдельно.

Российская Федерация выясняет все детали высылки российских дипломатических работников из Италии. Москва объявит о возможном ответе отдельно, говорится в сообщении дипломатического ведомства. В МИД России также выразили сожаление по поводу того, что Рим принял решение выдворить россиян.

«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Италии ранее анонсировало высылку двух российских дипломатических работников по подозрению в их противоправной деятельности.