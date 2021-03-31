«Бурановские бабушки» попросили россиян вакцинироваться от COVID-19

Москва, 31 марта. Сделать прививку от коронавируса россиян призвала солистка коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева. Артистка напомнила о том, какая жизнь может быть без COVID-19.

Для возвращения к привычному образу жизни и обыденным вещам — общению с близкими, прогулкам по городу и отсутствию защитных масок — нужно сделать прививку от коронавируса.

«Мы не можем общаться с родственниками, мы не можем свободно дышать, гулять, ходим в масках, это нам мешает. Так хочется свободы и так хочется встретиться с вами. Поэтому пришло время подумать о том, чтобы мы могли защититься», — отметила Прокопьева в интервью 360tv.ru.

Солистка «Бурановских бабушек» подчеркнула, что коллектив очень соскучился по выступлениям и давно уже накопил большое количество энергии и материала. Исполнительницы готовы дарить поклонникам свои песни и танцы на встрече, но смогут это сделать только после того, как будут сняты все ограничения из-за пандемии.

Многие российские артисты уже привились от коронавируса и советуют поклонникам последовать их примеру. Недавно о своем состоянии после вакцинации рассказал известный поэт Илья Резник.