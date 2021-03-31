Соловьев с иронией оценил переговоры Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

Москва, 31 марта. Участники «нормандской четверки» не пригласили президента Украины Владимира Зеленского к разговору. Об этом российский телеведущий Владимир Соловьев написал в Telegram-канале.

Российский журналист, комментируя прошедший разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель, намекнул, что Владимир Зеленский сам виноват в том, что не поучаствовал в разговоре лидеров «нормандской четверки», поскольку не выполняет минские договоренности.

«Хотел Зеленский переговорить с лидерами стран «нормандского формата». Обсудить текущие проблемы. Обсудили. Переговорили. И по теме Донбасса. И не только. Вот только без Зеленского обошлись. Так как говорили гаранты Минского соглашения. А Украине надо исполнять взятые на себя обязательства», — написал Соловьев.

Разговор лидеров России, Франции и Германии состоялся во вторник, 30 марта. Политики общались по видеосвязи. В ходе переговоров они затронули, в том числе, тему Донбасса. Президент Украины приглашен не был.

Владимир Зеленский ранее сам срочно связался с участниками нормандских переговоров в связи с обострением ситуации в районе села Шумы Донецкой области.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не выполняет условия минских договоренностей и не соблюдает решения парижского саммита «нормандской четверки».