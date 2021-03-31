Бизнес-леди заказала убийство отца в Наро-Фоминске

Наро-Фоминск (Московская область), 31 марта. Наро-Фоминская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд по факту попытки заказного убийства. Как стало известно ФАН, местная предпринимательница хотела завладеть частным домом отца и его деньгами.

Правоохранители выяснили, что 48-летняя жительница подмосковного Наро-Фоминска, которая является индивидуальным предпринимателем, решила лишить жизни своего отца. Для этого через интернет она наняла, как ей казалось, профессиональных киллеров. Жизнь своего родителя дама оценила в 1,5 млн рублей. Во время передачи части оговоренной суммы ее задержали сотрудники уголовного розыска, которые выступали в роли наемных убийц.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству по найму».

«Женщина не замужем и к своему возрасту детьми не обзавелась, — рассказал ФАН источник в силовых ведомствах. — Она является директором небольшого бизнеса в сфере торговли. Ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, но по непонятным причинам дело было прекращено».

Встречу с «исполнителями» убийства женщина назначила в СНТ, где проживала, только на другой улице.

«После передачи первого транша в размере 180 тыс. рублей на руках подозреваемой защелкнулись наручники. На допросах женщина не признала свою вину и заявляла, что уголовное дело против нее сфабриковано», — сообщил собеседник ФАН.

Бизнесвумен после предъявления обвинения арестовали. Она находится в следственном изоляторе. Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит до 20 лет лишения свободы.