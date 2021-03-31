Песков озвучил позицию России, Германии и Франции по нормандскому саммиту

Москва, 31 марта. Лидеры России, Германии и Франции поддерживают проведение нормандского саммита. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о необходимости проведения нормандского саммита на фоне переговоров «евротройки». Песков уточнил, что нужно выполнить парижские договоренности. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не требовали от России обязательств по стабилизации перемирия в Донбассе. Российская сторона не обозначала никаких красных линий, добавил пресс-секретарь. Речь шла о безальтернативности Минских соглашений, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции также обсудил с Меркель и Макроном возможность экспорта российской вакцины «Спутник V» в Евросоюз. Лидеры обменялись мнениями об общей угрозе — пандемии коронавируса.