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"Никак не следили": Кремль о наблюдении за спецоперацией в Мытищах

«Никак не следили»: Кремль о наблюдении за спецоперацией в Мытищах

, 31 марта. Росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации, сделали свою работу, наблюдение за этим инцидентом не являлось прерогативой Кремля, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Российские власти никак не следили за обезвреживанием стрелка в Мытищах, так как в данном случае работала Росгвардия, и ее сотрудники выполнили свои обязательства, отметил Песков в беседе с журналистами. По его словам, наблюдение за подобными инцидентами не входит в прерогативу Кремля.

Перестрелка между мужчиной и правоохранителями в поселке Новые Вешки Мытищинского района произошла накануне. Стражи порядка прибыли к стрелку с проверкой, но тот не впустил их к себе домой и открыл огонь.

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