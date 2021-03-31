Песков: Россия продолжит предоставлять займы Белоруссии

Москва, 31 марта. В Кремле дали ответ на вопрос о том, как Россия оценивает ситуацию с кредитами для Белоруссии.

Дмитрий песков рассказал, что Россия руководствуется обычным коммерческим интересом, предоставляя кредиты Белоруссии.

«Обычная мировая практика при сотрудничестве двух стран, она будет продолжена», — сказал пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля высказал уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество государств России и Белоруссии не будет останавливаться.

Заместитель руководителя администрации президента ранее комментировал возможность интеграции двух стран