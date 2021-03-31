Бренд Genesis презентовал новое электрическое купе X Concept

Лос-Анджелес, 31 марта. Принадлежащий корейской компании Hyundai бренд Genesis презентовал большое купе класса GT — X Concept.

Проект большого купе был представлен компанией еще в 2015 году, однако он стал дизайнерской основой модели Genesis G90. Теперь Genesis развил состоявшийся стиль марки. Известно, что машина будет работать исключительно на электрической тяге.

Спереди установлена фирменная треугольная решетка радиатора, по краям которой расположена узкая головная оптика в виде тонких светодиодных лент. Размер колесных дисков не уточняется, однако виден 5-спицевый дизайн. Пространство салона включает технологии будущего. Так, перед водителем установлены цифровая приборная панель и экран мультимедийного комплекса.

Автопроизводитель пока не сообщил, будет ли модель выпускаться в серии. Характеристик электрической трансмиссии также не представлено. Известно, что в основу X Concept легла платформа E-GMP, разработанная Hyundai.

Правила, относящиеся к автомобилям с правым рулем, могут быть изменены в России. Речь идет о расположении фар на данной категории машин.