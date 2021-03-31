Песков: Россия продолжит выдачу кредитов другим странам

Москва, 31 марта. Российская Федерация продолжит практику предоставления другим государствам кредитов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о намерении России пересмотреть политику кредитования других государств, представитель Кремля заявил, что предоставление ссуд является обычной мировой практикой. Это — неотъемлемая часть тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Перечень государств, имеющих задолженность перед РФ, ранее опубликовал Всемирный банк (ВБ). По состоянию на конец 2019 года крупнейшим должником была Белоруссия — 8,1 млрд долларов.