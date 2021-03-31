Песков заявил, что Путин не планирует встречу с послом РФ в США

Москва, 31 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует встречу с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока у президента в планах нет», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого, Песков добавил, что Антонов активно консультируется в МИД, у законодателей.

Ранее российский лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за обострения ситуации в Донбассе.