Украина перестала сотрудничать с Россией в сфере туризма

Киев, 31 марта. Правительство Украины вышло из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

Соответствующее решение принял кабинет министров в среду. По мнению Киева, фактическое сотрудничество в этой отрасли прекращено, а перспективы налаживания такого взаимодействия отсутствуют.

«Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, подписанного 16 июля 1999 года в Киеве», — написано в тексте постановления.

Ранее стало известно, что украинские власти приняли решение запретить ввоз ряда продуктов и непродовольственных товаров из РФ. Новые правила вступят в силу с 10 апреля 2021 года.