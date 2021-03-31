Валерия Ланская: После пения в шоу «Точь-в-точь» в образе Димаша мне написал его папа

Известная российская актриса театра и кино и певица Валерия Ланская заявила ФАН, что по мере возможностей старается читать в социальных сетях комментарии после выпусков шоу «Точь-в-точь» и отвечать на них.

Уроженка Москвы рассказала, что думает о популярной развлекательной передаче Первого канала, в какой образ сложнее всего вливаться, что написал ей отец популярного казахстанского певца Димаша и кто из членов жюри самый добрый и позитивный.

«Это же игра, шоу»

— Валерия, что для вас выступление в этом музыкальном проекте?

— Это некий эксперимент, и я стараюсь получить максимум удовольствия от участия, потому что, по-хорошему, относиться к этому всерьез нельзя. Это все-таки развлекательное шоу, которое должно приносить людям радость, улыбки. И никаких негативных эмоций у них быть не должно.

Так что после того, как я согласилась принять участие в шоу, настраивала себя на то, чтобы максимально кайфовать от процесса.

Но все равно, так или иначе, это конкурс, поэтому есть и кое-какой интерес. Выход на сцену не в привычном обличии, а в «коже» другого человека, пение не своим голосом — это, конечно, и ответственность. В первую очередь перед теми артистами, в которых мы перевоплощаемся.

— Волновались поначалу?

— Волнение было очень сильным, и главной задачей для меня было справляться с ним. А еще с этими склоками и некоторыми негативными отзывами в интернете, которые люди пишут под видеороликами и в соцсетях… Мне кажется, что это не совсем правильно. Конечно, каждый человек имеет свое мнение и имеет право его высказывать — кому-то по душе то, что сделал артист, кому-то нет — да пожалуйста! Можно высказывать свою точку зрения насчет того, что не понравилось или что-то, может быть, не получилось, но не надо оскорблять.

Все-таки это не наша основная профессия — быть пародистами и перевоплощаться, нас же другому учили. Это всего лишь, повторюсь, эксперимент, и мы действительно рискуем. Поэтому, конечно, нам нужна поддержка и всегда очень важны добрые и приятные слова.

Но я все же стараюсь не расстраиваться, более того, весь этот негатив у меня даже вызывает улыбку. Мы же в игре, в шоу, поэтому нельзя настолько серьезно ко всему этому относиться.

— А вы, получается, все-таки читаете комментарии?

— Ну, какие-то, безусловно, да — если мне пишут личные сообщения, я их просматриваю и на них отвечаю. В Instagram под моими постами люди тоже пишут, и я стараюсь по мере возможности отвечать своим подписчикам. Поэтому да, читаю то, что попадается на глаза.

— Будем надеяться, что положительных откликов все-таки будет больше…

— А их и так больше! Но вы же понимаете, что все равно в сердце всегда в большей степени попадает негатив.

— Как говорят, хорошее забывается быстро, а плохое помнится всегда.

— Именно.

«Не всегда наши мнения совпадают»

— Вхождение здесь в разные образы как-то помогает вам потом при работе, например, над мюзиклами?

— Нет, вообще не помогает! Это же все абсолютно разное. Я хорошо понимаю, что в моей профессии участие в «Точь-в-точь» вообще никак и ни в чем не поможет. Ни в приглашении на кастинги, ни в кинопроектах, ни в театре. Это совершенно другое направление.

— Что самое сложное для вас в шоу? Создание какого образа оказалось на данный момент наиболее трудоемким?

— Я «исполняла» несколько певиц, не буду называть их имена и фамилии, потому что это еще не показывали по телевизору. Скажу так. Все-таки, когда у артиста есть актерская природа, мне это ближе и понятнее, поэтому было легче в такие образы перевоплощаться.

А вот вся эта наша эстрада для меня очень далека, и их [эстрадных исполнителей] манера существования на сцене — тоже иное, никак не относящееся к актерству. Другая стилистика. Поэтому эстрадные номера с танцами, хотя я всегда очень много двигаюсь и танцую всю свою жизнь, именно в таком формате, эстрадном, мне делать сложнее, и я менее органична в этом плане.

— Поначалу вы перевоплощались только в женщин, а в шестом выпуске, показанном в предыдущие выходные, пели Димашем…

— Димаш — это тоже, безусловно, был огромный риск плюс большая ответственность, зная, какие у него толпы фанатов и что они, конечно, будут смотреть и писать потом. Включая хейтеров, как их принято называть.

Но мне, например, написал его папа (заслуженный деятель Казахстана, певец Канат Айтбаев. — Прим. ФАН), что было очень приятно. Он тоже смотрел выпуск и пожелал мне удачи в дальнейшем. Это, естественно, самая высокая оценка, и совсем уже не важно, что там говорили члены жюри и писали потом те же хейтеры.

— То есть папе Димаша ваш образ понравился?

— Да, он так и написал.

— Мужские образы же намного сложнее воплощать, чем женские?

— Несомненно.

— Совсем другой уровень голоса?

— И голос, и пластика, и органика, да все другое!

— Кто самый добрый и, может быть, самый недобрый член жюри?

— Мне кажется, такого — самого уж недоброго — нет. Тут же многое ведь зависит от настроения каждого из них.

А самый добрый? Ну, не знаю, наверное, Леонид Ярмольник. Он самый добрый и позитивный! Остальные более критичны, но тоже в меру своего опыта и своего мнения, и они имеют на это полное право. Максим Галкин, конечно, очень эрудированный человек, что производит впечатление. Правда, не всегда наши мнения совпадают. Но так бывает.

— Ну, так, наверное, и должно быть! Иначе все будет скучно и пресно.

— Да, тем интереснее смотреть это шоу.

На данный момент Валерия Ланская выступала на шоу Первого канала «Точь-в-точь» в образах Билли Айлиш, Анны Нетребко, Линды, Ани Лорак, Елки и Димаша Кудайбергена.

Ланская активно снимается в фильмах и телесериалах, сейчас их в ее активе более 40. Например, «Есенин», «Временно недоступен», «Рябиновый вальс», «Тариф новогодний», «Скорая помощь», «Заяц над бездной», «Жена офицера», «Принцесса цирка».

Валерия также много работает в мюзиклах, среди которых «Мэри Поппинс — Next», «Приключения Оливера Твиста», «Юнона и Авось», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Мата Хари», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Зорро», «Времена не выбирают», «Фанфан-тюльпан» и «Анна Каренина».

Ранее подробности о музыкальном проекте «Точь-в-точь» рассказал его ведущий Александр Олешко.