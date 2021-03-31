Водитель маршрутки въехал в остановку с людьми в Севастополе

Севастополь, 31 марта. Маршрутка совершила наезд на людей на общественной остановке транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Серьезное ДТП произошло минувшим вечером на улице Александра Невского. По предварительной версии, 54-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и выехал на скорости в остановку с людьми.

В результате наезда пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали в ближайшую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Все подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В Москве водитель легковушки протаранил автобусную остановку, сообщал сайт 360tv.ru. Один человек пострадал при аварии.