Киев, 31 марта. Заблуждение Киева относительно Запада может обернуться для Украины серьезными последствиями, заявил политолог Святослав Вышинский.

Украинское руководство слепо следует указаниям из Вашингтона. Это может негативным образом отразиться на украинцах и их стране, рассказал Вышинский в беседе с журналистами издания "Украина.ру".

Политолог подчеркнул, что в наши дни Киев повторяет геополитическую ошибку, допущенную Польшей в 1938 году. В Варшаве питали "безосновательную надежду на поддержку Запада".

"Во всех геополитических вопросах мы слепо полагаемся на "западных партнеров", которые при первой возможности превратят украинцев в пушечное мясо", — завил западноукраинский политолог.

Вышинский добавил, что в Киеве не осознают, к чему могут привести провокационные действия в отношении Луганской и Донецкой народных республик, а также России.

Американцы нарочно пытаются обострить отношения Киева и Москвы, однако к началу открытого противостояния между Украиной и Россией в США еще не готовы. В ближайшее время Вашингтон не станет подталкивать Киев к "решительным действиям".

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил возможность роспуска НАТО из-за успехов России в сфере разработки вооружения.