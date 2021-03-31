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Политолог Вышинский: Украина повторяет ошибку, совершенную Польшей в 1938 году

Политолог Вышинский: Украина повторяет ошибку, совершенную Польшей в 1938 году

Киев, 31 марта. Заблуждение Киева относительно Запада может обернуться для Украины серьезными последствиями, заявил политолог Святослав Вышинский.

Украинское руководство слепо следует указаниям из Вашингтона. Это может негативным образом отразиться на украинцах и их стране, рассказал Вышинский в беседе с журналистами издания "Украина.ру".

Политолог подчеркнул, что в наши дни Киев повторяет геополитическую ошибку, допущенную Польшей в 1938 году. В Варшаве питали "безосновательную надежду на поддержку Запада".

"Во всех геополитических вопросах мы слепо полагаемся на "западных партнеров", которые при первой возможности превратят украинцев в пушечное мясо", — завил западноукраинский политолог.

Вышинский добавил, что в Киеве не осознают, к чему могут привести провокационные действия в отношении Луганской и Донецкой народных республик, а также России.

Американцы нарочно пытаются обострить отношения Киева и Москвы, однако к началу открытого противостояния между Украиной и Россией в США еще не готовы. В ближайшее время Вашингтон не станет подталкивать Киев к "решительным действиям".

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил возможность роспуска НАТО из-за успехов России в сфере разработки вооружения.

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