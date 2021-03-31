В Кремле опасаются возобновления гражданской войны на Украине из-за действий Киева

Москва, 31 марта. Украина может пойти на провокации, которые приведут к возобновлению гражданского конфликта на юго-востоке страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Киева могут пойти на провокационные действия, которые могут привести к обострению вооруженного конфликта между гражданами этого государства, заметил Песков во время пресс-конференции с представителями СМИ.

Один из вопросов касался вероятности того, что Россия примет участие в боевых действиях на стороне республик Донбасса. В ответ на это официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что имел в виду гражданскую войну, которая уже шла на территории Украины.

Главком ВСУ ранее заявил, что Украина намерена усилить группировки войск в Донбассе и у Крыма.