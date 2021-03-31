Кремль не располагает информацией о причинах задержания офицера в Италии

Москва, 31 марта. Россия не имеет информации о причинах задержания российского офицера в Италии, сообщили в Кремле.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется, что этот инцидент не отразится на двусторонних отношениях между странами.

«Мы не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания», — заявил он.

Ранее дипломатическое представительство РФ в Италии выступило с официальным заявлением после задержания российского офицера.

Помимо этого, МИД Италии сообщил о высылке двух сотрудников посольства РФ.