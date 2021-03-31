Песков предупредил о сохранении угрозы третьей волны коронавируса в РФ

Москва, 31 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность третьей волны коронавирусной инфекции в России.

Угроза повышения случаев заболеваемости инфекцией и наступления третьей волны в стране остается, предупредил Песков. Он добавил, что говорить об окончательной победе над коронавирусом еще рано.

До этого стало известно, что российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8275 человек в 85 регионах страны за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Полностью выздоровели от заболевания в стране еще 10 176 пациентов.