Набравшая несколько килограммов Лобода рассказала, как приводит себя в форму

Москва, 31 марта. Популярная певица Светлана Лобода рассказала, что за время карантина набрала пару лишних килограммов. Теперь звезда приводит себя в форму.

Артистка впервые за долгое время дала живой концерт в эфире «Нового радио». Из-за карантина знаменитость нигде не выступала целый год, поэтому очень соскучилась по сцене.

Звезда выглядит превосходно, об этом ей неоднократно говорили и коллеги, и поклонники. Но сама знаменитость не очень довольна внешним видом. По ее словам, из-за отсутствия концертов она поправилась, поэтому сейчас строго следит за своим питанием.

«Я вообще обычно не толстею. Но пару килограммов недавно все же набрала, — разоткровенничалась звезда. — У меня стройные родители, я и сама стараюсь не есть всякую гадость. В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримерке не удержалась и съела конфетку».

Сейчас Лобода не позволяет себе есть ни сладкого, ни мучного. Успехи артистки уже оценивают ее фанаты. Многие подписчики подчеркнули, что звезда превосходно выглядит.

Ранее стало известно, что Лобода подает иск к пластическому хирургу, который заявил, что якобы исправлял ей нос, пишет «Вечерняя Москва».