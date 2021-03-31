Более трети опрошенных россиян поддержали идею введения паспортов вакцинации

Москва, 31 марта. Более трети опрошенных россиян (35%), которые слышали о появлении паспортов вакцинации, позитивно оценивают идею их введения.

Положительные отклики чаще всего давали представители молодого поколения от 18 до 24 лет и люди старше 60 лет. Соответствующий опрос провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Противоположного мнения придерживаются 29% информированных россиян, чаще мужчины. Другая треть информированных россиян сообщила о своем безразличии, чаще люди в возрасте от 25 до 44 лет», — сообщили аналитики.

12% опрошенных предположили, что поводом для введения таких паспортов стала борьба с коронавирусом, еще 11% связали это с открытием границ, а 10% респондентов сослались на защиту граждан.

Ранее эксперты в ходе опроса выяснили, что каждая третья российская организация берет на работу сотрудников по рекомендации. Подавляющее большинство менеджеров по персоналу имеют опыт приема на работу по протекции.

Согласно недавнему опросу от ВЦИОМ, только 40% современных мужчин и женщин довольны состоянием своих зубов. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», кого-то не устраивает их цвет, а кого-то — размер и форма.