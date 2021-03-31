Специалист по инновациям: Через 10 лет умные дома станут нормой для россиян

По прогнозам экспертов, российский рынок решений для умных домов в ближайшие несколько лет будет расти темпами, вдвое опережающими рост в лидирующих странах — США, Китае и Германии, а его среднегодовой показатель уже в 2021 году составит около 28%.

Сегодня 47% покупателей жилья в России, согласно исследованию компании Discovery Research Group, интересуются умными технологиями, а 32% готовы за них доплачивать. При том, что сейчас доля умных квартир в стране составляет даже меньше 2% — то есть потенциал для развития в этой области огромен. Пройдет еще 10 лет — и жилье с различными умными системами станет для россиян таким же привычным явлением, как беспроводные наушники или автомобили с автоматической коробкой передач.

Какими будут дома россиян, когда интеллектуальные технологии прочно войдут в наш быт? На этот вопрос не ответить кратко, потому что концепция умного дома очень широка и предполагает множество вариантов и возможностей. В первую очередь такое жилье будет удобным, безопасным, экономным и экологичным. Но что это значит?

Некоторые умные технологии уже сегодня почти привычны. Мало кого удивишь, например, интеллектуальной системой освещения, которая умеет зажигать и гасить свет, когда вы заходите в комнату и выходите из нее. Или умными колонками, самостоятельно включающими вашу любимую музыку. Или системой энергосбережения, которая контролирует расход электричества, сама снимает показатели счетчиков, следит за бесперебойным питанием, а в случае аварии сразу отключает бытовые приборы. Но это лишь несколько самых основных технологий, на деле же их неизмеримо больше.

Существуют отдельные решения для гостиной, спальни, кухни, двора и сада, для отдыха и развлечений, для здоровья и спорта, для детей и пенсионеров, для домашних животных и так далее. Например, повысить качество отдыха можно с помощью умной кровати, которая умеет менять угол наклона, чтобы владельцу было комфортно спать, читать или смотреть кино. По голосовой команде кровать превращается в диван, экономя пространство, по другой команде — в идеальное для вас спальное место.

Работать в саду поможет другое умное решение — датчики влажности и температуры почвы, удобрения, света. Они не только сообщают владельцам важную информацию, но могут анализировать данные и на этой основе давать советы по уходу за растениями. Устройства умного дома действительно охватывают практически все стороны жизни человека.

Несмотря на то, что недвижимость — довольно консервативная бизнес-ниша, крупные корпорации все активнее внедряют новые технологии в свои проекты. Потому что умной начинкой квартир все чаще интересуются покупатели. Ее наличие может стать решительным аргументом в пользу сделки и большим конкурентным преимуществом компании. При относительно невысоких затратах цифровые решения значительно повышают класс и рыночную стоимость недвижимости.

В качестве примера заинтересованной корпорации можно привести одну из крупнейших в мире металлургических компаний, совместно с которой Агентство инноваций Москвы в рамках программы «Московский акселератор» запустило трек BuildTech, чтобы лучшие высокотехнологичные стартапы, работающие в сфере строительных технологий, имели возможность развиваться и пилотироваться на партнерских площадках.

Например, проект BRIO MRS, разработанный одним из участников трека BuildTech, создает цифровые модели зданий непосредственно на строительной площадке в режиме реального времени. Это синхронизирует работу проектировщиков, менеджеров и строителей, благодаря чему в процессе работы удается избежать многих ошибок. Такая система позволяет быстро рассматривать чертежи и проекты, дает возможность полного контроля работ на всех этапах, помогает сдавать объекты в срок без перерасхода бюджета. На сегодняшний день инновационному решению BRIO MRS нет прямых аналогов.

Еще один резидент трека BuildTech предлагает застройщикам свою уникальную платформу для создания умных домов. Компания берет на себя работу по внедрению цифровых технологий в квартиры, а также интегрирует в свою платформу все инженерные системы здания. В итоге получается единая цифровая экосистема дома, доступ к которой через удобное приложение получают покупатели недвижимости. Еще на этапе выбора жилья через приложение они могут подобрать квартиру, подать заявку на ее просмотр или пообщаться в чате с менеджером. Впоследствии, когда потенциальный покупатель становится владельцем жилья, специальное приложение позволит ему управлять своим умным домом, домофоном и видеокамерами, оплачивать счета ЖКХ, взаимодействовать с управляющей компанией и так далее — все это в одном приложении.

Потребность в безопасности важна для любого человека, и рынок современных технологий активно развивает это направление. В системе умного дома на безопасность работает широкий ряд устройств, выполняющих самые разные функции. В первую очередь это защищенность самого жилья от проникновения недоброжелателей, так называемый контроль периметра: охранная сигнализация, видеонаблюдение, умные домофоны и замки, распознающие лица.

Более того, технологии позволяют не только избежать вторжения, но и нанести ответный удар: например, запереть злоумышленника в одном из помещений дома до приезда полиции. Другое направление безопасности — это автоматизированный контроль над электрооборудованием и водоснабжением, а также противопожарные системы. Установив их, вы можете быть уверены, что защищены от протечек, коротких замыканий и возгораний, даже если перед выходом забыли выключить утюг (к слову, умный утюг выключится сам). Кибербезопасность — это также еще один отдельный разговор, очень важный и актуальный в наши дни.

Существует ряд решений, направленных на детскую безопасность: от видеосвязи с комнатой, где играет или спит ваш ребенок, до устройств, ограничивающих доступ в интернет или просмотр телевизора подросткам. Целая технологическая отрасль специализируется на создании инновационных гаджетов, направленных на контроль безопасности и здоровья пожилых людей. Например, оптический датчик, который встраивается в зеркало и мониторит состояние сердечно-сосудистой системы. Другой инновационный пример — датчик, фиксирующий влажность воздуха и сообщающий пожилому человеку, сколько ему сегодня нужно выпить воды.

Существуют технологии распознавания состояния людей по мимике, интонациям и жестам, которые дают системе возможность отслеживать здоровье своих владельцев и при необходимости вызывать помощь. Производство умных медицинских гаджетов развивается большими темпами.

Экологичность — современный мировой тренд. Возможно, в России он еще не слишком популярен среди потребителей, но со временем ситуация будет меняться. В рамках концепции умного дома этот тренд также реализуется на разных уровнях. Начнем с того, что жилье может быть хорошим помощником в борьбе за экологию. Энергоэффективные устройства дают возможность не только экономить на оплате ЖКХ, но и не растрачивать попусту ресурсы планеты. Более того, умные дома могут и самостоятельно производить энергию, если в них встроены солнечные батареи, геотермальные установки или ветряки.

Строительные материалы, которые идут в основу современного жилища, также могут быть экологичными, причем их разнообразие поражает воображение: от прессованной соломы или глины, которым отдают предпочтение некоторые адепты эко-домов, до какой-нибудь термомодифицированной древесины или 3D-кирпичей с собственной системой охлаждения.

Множество инноваций сегодня вводится в процессы внутренних строительных работ. К примеру, один из участников трека BuildTech разработал технологию заливных межквартирных и межкомнатных перегородок, которая, по сравнению с традиционной кладкой пеноблока, позволяет проводить работу в два раза быстрее, не нуждается в оштукатуривании и добавляет к 3-5% к площади помещения за счет меньшей толщины стен. Суть технологии заключается в том, что вместо доставки на объект большого количества бьющегося пеноблока и его трудоемкой кладки в помещении монтируется и обшивается каркас будущих стен, а затем внутрь этой конструкции заливается поробетон GIS, производящийся здесь же на площадке. Скорость и простота такой работы позволяет строительным компаниям значительно экономить.

Еще один пример, напрямую связанный с экологией, а также с городской эстетикой — умные урны — также проект резидента трека BuildTech. Умная урна помогает собирать мусор для переработки во вторсырье на людных площадях и перекрестках — то есть там, где он всегда появляется в больших количествах. У умной урны прочная конструкция, она красиво выглядит, вмещает большое количество сырья и помогает городу существенно экономить.

В частности, система прессования отходов, которая может уменьшать объем мусора в шесть-восемь раз, позволяет не тратить деньги на вывоз и снизить затраты на проезд мусоровозов и зарплату водителей. Работает урна на энергии от собственной солнечной батареи, расположенной в верхней части устройства, поэтому совершенно автономна.

Таким образом, технологии сегодня проникают в каждый этап создания и комплектования жилья. Пройдет еще десятилетие — и для россиян инновационные дома, которые решают максимум проблем владельцев, но сейчас многим кажутся фантастикой, станут абсолютной нормой.

Повторюсь, рынок умных домов развивается очень высокими темпами. В первую очередь на это влияет естественный спрос населения, растущий год от года. Важен и технологический прогресс, который не стоит на месте. Также развитие в России отрасли связано с поддержкой и различными инициативами государства: от национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» до проектов «Жилье и городская среда», «Умный город» и прочих.

По мнению экспертов, только к 2025 году российский рынок умных решений для дома вырастет в 4,5 раза. Так что сейчас самое время приходить в эту отрасль с инвестициями или своими инновационными проектами.