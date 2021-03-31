Российский нарколог назвал самый вредный алкогольный напиток

Москва, 31 марта. Коктейли относятся к самому вредному виду алкоголя, заявил психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев. Он также назвал наименее вредный напиток.

Врач отметил, что в состав коктейлей входит огромное количество красителей и вкусовых добавок, которые являются вредными для организма. По мнению эксперта, пиво также вредно для здоровья, по той причине, что на большинстве предприятий производится из концентрата. Он добавил, что более безопасными являются алкогольные напитки, производимые путем естественного брожения виноградного сока. Кубарев добавил, что крепость вина не превышает 13%, а организм человека не реагирует на его употребление слишком агрессивно.

Ранее российский нарколог объяснил основную причину развития алкоголизма у жителей нашей страны. По словам нарколога Ивери Кизицкого, большинство россиян подвержены неврозам. По этой причине они пытаются найти антистрессовое действие в алкоголе, так как опьянение притупляет невротическое состояние.