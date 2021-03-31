Лавров рассказал о шансе вывести из тупика ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Москва, 31 марта. Администрация президента США Джо Байдена посылает позитивные сигналы в направлении достижения компромисса по иранской ядерной сделке, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Белый дом показывает заинтересованность в необходимости найти некий компромисс, чтобы вывести из тупика относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом Лавров сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас есть обнадеживающие сигналы от администрации (Джо) Байдена в направлении поиска какого-то компромисса», — заметил глав МИД РФ.

Параллельно можно будет начать рассмотрение и дополнительных ситуаций, требующих внимания. Россия активно поддерживает подобное направление, подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Организация по атомной энергии Ирана ранее анонсировала холодные испытания ядерного реактора.