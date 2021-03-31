Ученые из Дублина продемонстрировали процесс появления уникальных структур на поверхности Марса

Дублин, 31 марта. Вероятность сублимации сухого льда на поверхности Марса подтверждена экспериментами ученых на Земле. Это объясняет появление необычных рисунков каждой весной.

Темные паукообразные структуры появляются на поверхности Марса каждую весну, а потом постепенно пропадают. Существует гипотеза о том, что зимой на Марсе происходит замерзание части углекислого газа, который преобразуется в сухой лед. Весной солнце нагревает землю, находящуюся подо льдом. Из-за этого нижняя поверхность льдины превращается в газ, который накапливается и просачивается, оставляя на своем пути ветвящийся отпечаток.

Эксперты из дублинского Тринити-колледжа подтвердили этот эффект экспериментально. Статья была опубликована в издании Scientific Reports. Для этого они воспользовались «Камерой симуляции Марса», которая воспроизводит условия планеты. Ученые размещали в устройстве имитаторы марсианского грунта, а также образцов сухого льда, просверливая в нем небольшие отверстия. При повышении температуры газ начинал просачиваться, оставляя узоры.

Ранее сообщалось, что ученые из Петербурга создали базу данных, которая позволит исследовать изменения климата за 540 млн лет. Исследование основано на сведениях о минералах икаите и глендонитах.