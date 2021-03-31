Актер Дмитрий Певцов эмоционально призвал россиян к вакцинации от COVID-19

, 31 марта. Переболевший коронавирусом известный российский актер Дмитрий Певцов недавно вакцинировался. Последовать своему примеру артист призывает всех россиян.

Воспринимать прививку от коронавируса нового типа нужно как лекарство или любые другие процедуры, способствующие выздоровлению, заверил Певцов. Артист отметил, что он полностью доверяет разработке российских ученых и привился «Спутником V».

«Я к вакцинации отношусь очень просто, так же как нормальный человек, который заболеет какой-либо болезнью и знает, что есть лекарство от него (заболевания. — Прим. ФАН), должен к этому лекарству относиться. Если ты знаешь, что оно помогает, надо его принимать. Насколько мне известно, в России уже более шести миллионов человек получили прививку «Спутник V»», — рассказала звезда сериала «Бандитский Петербург» в интервью Пятому каналу.

Россиян актер призвал верить реальным фактам, а не мифам, которые активно распространяются в Сети. Он уверен, что многие сомневаются в необходимости вакцинации после фейковых статей о прививках и препаратах.

«Мы первые изобрели вакцину! Наши врачи, в конце концов, как и космонавты, оказались первыми. И я прошу, дайте нашим врачам, которые изобрели вакцину, госпремию, они это заслужили, а может быть, даже по две каждому! Надо прививаться, это нормальная история», — воодушевленно заявил Певцов.

Ранее артист с присущей ему эмоциональностью высказался о значении актера и режиссера Станислава Говорухина для отечественного кинематографа. 29 марта он мог бы отметить свое 85-летие.